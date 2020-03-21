Шарлотт, США, , 07:58 — REGNUM Полиция американского штата Северная Каролина поймала водителя, угнавшего фуру с восемью тоннами туалетной бумаги и прочими принадлежностями, передаёт Fox News.

«Проведённое расследование установило, что 53-футовый прицеп-фургон Hyundai был похищен на месте стоянки», — говорится в сообщении.

Полиция проследовала за машиной до склада недалеко от шоссе и схватила преступника с поличным. Им оказался водитель грузовика. Правда правоохранители не стали называть имя похитителя, объяснив это тем, что тема туалетной бумаги сейчас «очень чувствительна».

Отмечается, что в условиях распространения коронавируса туалетная бумага в США стала драгоценным товаром, поэтому необычное преступление не вызвало удивления в обществе.

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