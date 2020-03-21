Петропавловск-Камчатский, , 07:56 — REGNUM На юго-западе Камчатки сошедшая 21 марта лавина накрыла двух человек, которые катались на сноубайках в районе 111 километра трассы Петропавловск-Камчатский — село Усть-Большерецк. Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщает о начале поисков.

Информация о произошедшем поступила в Центр управления в кризисных ситуациях днём. К месту происшествия со стороны Петропавловска-Камчатского немедленно выдвинулись сотрудники МЧС, в числе которых находятся также три кинологических расчёта. Им навстречу выдвинулась группа спасателей Усть-Большерецкого поисково-спасательного отряда.

У спасателей, которые направляются к месту схода лавины на автомобилях «КАМАЗ» повышенной проходимости, вахтовках и снегоходах, с собой имеется всё необходимое поисковое снаряжение.

ГУ МЧС России по Камчатскому краю, с учётом прохождения циклона, сопровождающегося сильным снегом и штормовым ветром, в очередной раз настоятельно рекомендует жителям и гостям региона в ближайшие дни не приближаться к горным склонам.

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