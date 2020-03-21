Амстердам, , 07:47 — REGNUM Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде Нидерландов сообщает, что в течении 20 марта в стране от последствий коронавируса скончалось ещё 30 человек. Т.о. с начала вспышки вируса в Нидерландах скончалось уже 106 человек. Также 20 марта выявлено 534 новых случаев заражения вирусом. Общее число заражений теперь составляет 2.994 пациентов.

Из них 725 человек работают в системе здравоохранения. В Национальном институте уточнили, что медицинские работники чаще других граждан проверяются на возможное заражение вирусом COVID-19. 634 пациентов были госпитализированы, часть из них уже выписана.

Провинция Северный Брбант продолжает лидировать по количеству заражений. Количество пациентов на сегодняшний день здесь составляет 1.012 человек. На втором месте провинция Южная Голландия (405 заражений), на третьем — Лимбург (366), а на четвертём Северная Голландия (353).