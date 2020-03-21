Южно-Сахалинск, , 07:07 — REGNUM Участок автодороги «Огоньки — Невельск» в Сахалинской области был закрыт из-за низкой видимости, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что проезд всех видов автотранспорта закрыт с 05:30 по местному времени (22:30 по московскому). Водителей предупредили об опасности и попросили воздержаться от поездок в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта из-за снегопада на Сахалине застрял рейсовый автобус с 45 пассажирами, направлявшийся из Поронайска в Южно-Сахалинск. Пассажиров временно разместили в здании школы села Взморье.