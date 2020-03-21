Афины , , 05:56 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 на территории Греции, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 13 километрах к юго-юго-востоку от города Парамифия. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о разрушениях или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля у берегов греческого острова Карпатос произошло землетрясение магнитудой 5,0. Пострадавших и разрушений не было.

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