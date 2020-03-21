Москва, , 03:25 — REGNUM В результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы погиб один человек. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу Ленинский проспект, дом 93 поступило в дежурную часть 20 марта в 22:38. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что загорелась одна из квартир, расположенная на четвёртом этаже восьмиэтажного многоквартирного дома. Площадь возгорания составила примерно пять квадратных метров.

В результате пожара один человек погиб. Из подъезда с горящей квартирой были спасены 13 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре, произошедшем в четырёхэтажном здании общежития Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) на севере Москвы, во время которого пострадали четыре человека.

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