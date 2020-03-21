Москва, , 00:36 — REGNUM Возгорание произошло в четырёхэтажном здании общежития Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) на севере Москвы. Об этом 20 марта сообщает ГУ МЧС по городу.

Пожар вспыхнул в 22:43 мск на втором этаже четырёхэтажного здания общежития на улице Панфилова. В общежитии проживает 369 человек. В ходе тушения пожара из здания были спасены четыре человека, они обратились за помощью к медикам.

Пожару был присвоен второй, повышенный, ранг сложности. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.

Обстоятельства и причины возникновения пожара уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации 50 человек из-за возгорания в жилом доме в центре Москвы.

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