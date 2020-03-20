Воронеж, , 21:16 — REGNUM В Воронежской области очередной скандал с чиновниками: в Воробьёвском районе путёвки, выделяемые для санаторно-курортного лечения детей, распределяли среди «своих» — детей сотрудников управлении социальной защиты населения Воробьёвского района Воронежской области. Нарушения выявила прокуратура в ходе проверки, материалы направлены в следственные органы, сообщил ИА REGNUM 20 марта старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Как установили прокуроры, из девяти путевок в санаторий Ялты, выделенных в 2019 году на Воробьевский район, четыре вне очереди были предоставлены детям работников районного управления соцзащиты. Согласно актам, родители детей, которые якобы должны были отправиться в санатории, сами отказались от путёвок. Однако в беседе с прокурором они сообщили, что о наличии путёвок даже не знали.

Также прокуратура установила, что семья одного из сотрудников управления незаконно была признана неимущей и получала ежемесячное пособие, также дочери чиновника была предоставлена путёвка в санаторий Ялты.

Кроме того, выяснила прокуратура, директором управления была создана комиссия по установлению выплат стимулирующего характера работникам по итогам работы за месяц. В итоге в 2019 году восемь членов комиссии определяли размеры ежемесячных выплат за интенсивность труда и высокие результаты работы в отношении самих же себя. Уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, они не подавали.

По выявленным фактам прокуратура внесла представление директору управления об устранении нарушения закона. Материалы о необоснованной выплате пособия и выделении путёвки направлены в отдел МВД России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.