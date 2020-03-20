Владимир, , 19:43 — REGNUM Проверку по факту стрельбы на берегу реки Оки, недалеко от катера транспортной полиции, проверяют правоохранители во Владимирской области. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Информация о стрельбе поступила 18 марта в дежурную часть межведомственного отдела «Муромский» от сотрудников Владимирского линейного отдела УМВД на транспорте. Сотрудники сообщили о выстрелах, которые они слышали на берегу Оки во время несения ими службы.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место ЧП, обнаружила на берегу гильзы от патронов. Было назначено проведение доследственной проверки. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, ущерб катеру транспортной полиции нанесён не был. Свидетельств того, что неизвестные стреляли в катер, нет.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о передаче в следственный комитет дела о стрельбе в школе города Свободный в Приамурье.

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