Ижевск, , 17:55 — REGNUM В отношении подозреваемого в крупной взятке экс-главы Удмуртии Александр Соловьёва в очередной раз продлён срок домашнего ареста. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судейского сообщества республики.

Домашний арест бывшего главы региона продлён до 20 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан в апреле 2017 года. По версии следствия, в 2014—2016 годах бывший глава республики получил от представителей организаций, которые строили мостовые переходы через реки Кама и Буй, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. В ходе расследования Соловьев частично признал вину в инкриминируемых преступлениях.

После четырех месяцев в СИЗО Соловьева перевели на домашний арест по ходатайству следствия. Экс-глава Удмуртии находился в квартире старшей дочери на Ленинском проспекте в Москве.

В апреле 2018 года Соловьеву было предъявлено обвинение в окончательной редакции. 6 декабря стало известно о завершении расследования по уголовному делу в отношении бывшего главы Удмуртии. Рассмотрение дела по существу проходит в Завьяловском районном суде Удмуртии. За время процесса Соловьева неоднократно госпитализировали, а адвокат говорил об ухудшении здоровья подзащитного. В декабре 2019 года он был экстренно госпитализирован в Первую республиканскую клиническую больницу. При этом в минздраве республики заявили, что не располагают данной информацией.

На заседании суда 19 декабря срок домашнего ареста Соловьёва был продлён до 20 марта.

На слушаниях в январе текущего года Соловьёв вдруг заявил о своей невиновности, хотя ранее частично признал вину.

Отметим также, что с 19 марта по 10 апреля суды Удмуртии для предотвращения распространения коронавируса приостанавливают судебные заседания, все документы будут приниматься в электронном виде, а также посредством почты.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-глава Удмуртии Соловьев внезапно заявил о своей невиновности