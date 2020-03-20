Симферополь, 20 марта 2020, 17:54 — REGNUM Гарнизонный военный суд рассматривает уголовное дело в отношении военнослужащего Росгвардии, обвиняемого в грабеже во время охраны общественного порядка. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе суда.
Военнослужащий обвиняется в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 343 и пунктом «г» части 1 статьи 2 УК РФ (нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и грабеж с применением насилия).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Ялты признал виновным ялтинского адвоката в мошенничестве и приговорили к двум годам колонии.
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