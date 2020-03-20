Москва, , 17:42 — REGNUM Среди последних 33 выявленных пациентов с коронавирусом большинство прибыли из стран Евросоюза. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса.

Также в сообщении перечислены рейсы, которыми заболевшие прибыли в Москву:

Рейс SU 2385 Женева — Москва 29.02.20; SU 2613 Милан — Москва 02.03.2020; SU 2384 Москва — Женева 07.03.2020; S7 3752 Ницца — Москва 07.03.2020; S7 3586 Верона — Москва 07.03.2020; J2 809 Баку — Москва 09.03.2020; SU 2329 Мюнхен — Москва 10.03.2020; SU 2383 Женева — Москва 11.03.2020; SU 2305 Франкфурт-на-Майне — Москва 12.03.2020; SU 2383 Женева — Москва 12.03.2020; SU 2381 Женева — Москва 14.03.2020; SU 2385 Женева — Москва 14.03.2020; S7 3556 Мюнхен — Москва 14.03.2020; SU 2381 Женева — Москва 15.03.2020.

В сообщении отмечено, что граждане, которые прибыли этими рейсами или их близкие, должны незамедлительно вызвать на дом врача или позвонить в скорую помощь по телефону 103. Выходить на улицу или посещать медучреждения нельзя — медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и осмотр.

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