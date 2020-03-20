Чебоксары, 20 марта 2020, 17:36 — REGNUM В Чувашии по факту гибели трёх человек при пожаре, включая двоих детей, организованы проверочные мероприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Трагедия произошла сегодня, 20 марта, в жилом доме по улице Вторая Путепроводная в Чебоксарах. Возгорание с последующим задымлением помещения стало смертельным для бабушки с двумя малолетними внуками.
Прокуратура проводит проверочные мероприятия, к проверке будут подключены специалисты других контролирующих органов. На месте происшествия работают правоохранительные органы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее возгорание, в результате которого пострадали дети, произошло в Чебоксарах 13 января 2020 года в одной из квартир по ул. Максимова. С отравлением угарным газом была госпитализирована семья, в том числе трое детей.
Спасатели призывают жителей «строго следить за исправностью систем газового и печного отопления», напоминая, что хозяева квартир обязаны содержать в исправном и работоспособном состоянии дымоходы и вентиляционные каналы.
Читайте ранее в этом сюжете: Двое детей погибли при пожаре в Чебоксарах
Читайте развитие сюжета: В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре