Чебоксары, , 17:36 — REGNUM В Чувашии по факту гибели трёх человек при пожаре, включая двоих детей, организованы проверочные мероприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла сегодня, 20 марта, в жилом доме по улице Вторая Путепроводная в Чебоксарах. Возгорание с последующим задымлением помещения стало смертельным для бабушки с двумя малолетними внуками.

«Предварительная причина гибели — отравление угарным газом», — говорят в надзорном ведомстве.

Прокуратура проводит проверочные мероприятия, к проверке будут подключены специалисты других контролирующих органов. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

«Будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, проверены условия жизни несовершеннолетних», — отмечают в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возгорание, в результате которого пострадали дети, произошло в Чебоксарах 13 января 2020 года в одной из квартир по ул. Максимова. С отравлением угарным газом была госпитализирована семья, в том числе трое детей.

Спасатели призывают жителей «строго следить за исправностью систем газового и печного отопления», напоминая, что хозяева квартир обязаны содержать в исправном и работоспособном состоянии дымоходы и вентиляционные каналы.

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