Воронеж, , 17:15 — REGNUM Бывший заместитель главы администрации Воронежа, ранее задержанный по подозрению в получении взятки, отправлен под домашний арест на срок до 17 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 20 марта.

Как сообщается, бывший заместитель главы города на допросе дал признательные показания, и следователь ходатайствовал об избрании для него меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд принял решение отправить бывшего чиновника под домашний арест до 17 мая включительно.

«В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, в апреле 2018 года подозреваемый, который на тот момент являлся заместителем главы администрации Воронежа, при посредничестве другого чиновника, получил от директора одной из коммерческих организаций взятку в сумме 1,5 млн рублей за принятие решений в пользу организации. Подозреваемым по уголовному делу проходит Алексей Антиликаторов.

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