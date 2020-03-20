Липецк, , 17:51 — REGNUM Женщина и двое малолетних детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в Липецкой области. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 13:33 мск. Возгорание произошло в частном жилом доме в деревне Кошкино Измалковского района Липецкой области.

На место происшествия выехали три отделения пожарных. При тушении пожара в доме были обнаружены тела погибших. Погибли женщина 1977 года рождения и двое её детей, 2016 и 2018 годов рождения.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек при пожаре в жилом доме в Елецком районе Липецкой области.

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