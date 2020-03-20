Чебоксары, , 16:22 — REGNUM В столице Чувашии сегодня, 20 марта, в результате отравления продуктами горения погибли три человека, в том числе двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в органах власти республики.

Возгорание произошло в частном секторе в Чебоксарах, в Восточном посёлке. Из-за отравления продуктами горения скончались три члена одной семьи: бабушка и двое её малолетних внуков.

Детали происшествия выясняются. На месте ЧП работают правоохранители.

Отметим, что 19 марта в Чувашии произошло два пожара, погибших и пострадавших нет. По данным ГКЧС Чувашии, с начала года на территории республики зарегистрированы 211 пожаров, в результате которых погибли девять человек, травмы различной степени тяжести получили 17 человек. Предварительный материальный ущерб превысил 130 млн рублей.

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