Москва, , 16:20 — REGNUM Сотрудники полиции задержали 23-летнего москвича, подозреваемого в выращивании и покушении на сбыт марихуаны, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Установлено, что злоумышленник оборудовал в квартире место для выращивания предположительно запрещенных растений, создав для этого благоприятные условия», — говорится в информации.

Также были изъяты свертки с веществом растительного происхождения. Согласно результатам исследования, изъятое является каннабисом массой более 130 граммов.

Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».