Ярославль, , 16:17 — REGNUM Красноперекопский районный суд продлил содержание под стражей бывшего заместителя главы администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Ярославля Игоря Соколовского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. Соколовский арестован до 27 августа 2020 года включительно. Бывшего чиновника обвиняют в получении взяток, свою вину он признает.

Игорь Соколовский доставлен в суд

Сегодня суд должен был назначить дату начала рассмотрения уголовного дела по существу, однако процесс отложен до 10 апреля из-за коронавируса. В уголовном деле бывшего зама районного главы 7 эпизодов получения взяток, причем только в одном случае ущерб признан крупным. Общая сумма незаконного дохода составила около 400 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM параллельно тот же Красноперекопский суд рассматривает уголовное дело взяткодателей. В даче взяток Соколовскому обвиняются два ярославских предпринимателя Рамиль Аббасов и Асиф Ахмедов, в посредничестве в передаче денег — экс-руководитель «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев. Приговор еще одному взяткодателю уже вынесен. Кировский районный суд признал виновным в даче взятки бизнесмена Николая Тюлина и приговорил его к выплате штрафа в 2,4 миллиона рублей.

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