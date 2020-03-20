Воронеж, , 16:06 — REGNUM Уголовное дело в отношении 20 участников ОПГ, занимавшихся торговлей наркотиками, направлено в суд в Воронеже. Расследованием занималась следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области, сообщила 20 марта руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Перед судом предстанут 20 активных участников организованной преступной группы — жители Воронежской, Липецкой областей и Республики Коми в возрасте от 20 до 38 лет. Они обвиняются в совершении ряда преступлений по статьям об организации преступного сообщества и о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. По данным следствия, в 2017—2018 годах обвиняемые распространяли наркотики на территории Воронежской, Белгородской, Саратовской областей. Наркотические средства сбывали через тайники-закладки, оплату получали посредством электронных платежных систем и программ.

По данным следствия, обвиняемые совершили девять особо тяжких преступлений. При задержании сотрудниками УНК ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из Саратовской области во взаимодействии с региональным УФСБ у фигурантов дела было изъято около 12 кг синтетического наркотика.

Дело направлено в Железнодорожный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу, фигурантам грозит лишение свободы на срок до 20 лет.