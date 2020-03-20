Минск, , 16:00 — REGNUM Александр Лукашенко недоволен поведением белорусов, отправившихся на зарубежный отдых, а также неких «россиян», отказавшихся их брать на борт самолёта в Таиланде. Об этом он заявил президентскому пулу сегодня, 20 марта, во время посещения частного предприятия по сборке медицинской техники.

Говоря о гражданах Белоруссии, уехавших на заграничный отдых, Лукашенко сказал: «А сейчас они ломятся в двери посольств наших, звонят в МИД: заберите нас. Но мы не можем 10 тысяч в один день забрать».

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

«Кстати, россияне на борт наших людей в Таиланде не пускали. Но, думаю, договоримся. Это обычная безглуздица, это тупость, глупость. Для России это практически ничего не стоило, а вреда принесет огромное множество. Вот тогда и будет «интеграция», — цитирует госинформагентство БелТА белорусского лидера.

Лукашенко снова призвал граждан не паниковать и не ломиться в магазины, сказано в сообщении официального информагентства. При этом он снова обрушился с критикой на Россию.

«У нас достаточно продуктов. Россияне, когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая», — сказал Лукашенко.

Также читайте материалы сюжета: Коронавирус COVID-19

По мнению белорусского лидера, некие силы «спланировали и устроили какой-то психический дом». Он назвал ситуацию с коронавирусом «психопатией» и отметил удивительные достижения белорусских врачей.

«Но я порадовался за наших специалистов: они, не имея вакцины, не зная, как лечить, ни одного человека не потеряли», — сообщил белорусский лидер.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

«Надо людей в конце концов заставить отвечать за себя и тех, кто рядом. Если ты сморкаешься, кашляешь, так не выходи на улицу и не трави других, заразу не разноси. В этом вся суть. И очень многие государства очень жесткие меры в этом плане предпринимают», — сказал Александр Лукашенко.