Мензелинск, Татария, , 16:38 — REGNUM Неоднократно судимый 58-летний житель Башкирии осужден за кражу пожертвований в мечети города Мензелинска РТ. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража с незаконным проникновением в хранилище»). Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Татарии.

Установлено, что ночью 21 февраля злоумышленник незаконно проник в помещение местной мусульманской религиозной организации — приход, откуда похитил 2500 рублей из ящика для добровольных пожертвований.

Суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Ува из магазина «Кулинария» были украдены добровольные благотворительные пожертвования, ящик для которых стоял в торговой точке.

Читайте также: Подросток из Удмуртии похитил благотворительные пожертвования