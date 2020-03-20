Москва, , 15:49 — REGNUM Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве подведены итоги оперативно-профилактической операции «Наркопритон-2020», сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москва.

В ходе операции был задержан 31 подозреваемый в организации притонов.

«В период проведения операции столичными полицейскими выявлено 31 преступление, связанное с содержанием наркопритонов, задержан 31 человек», — говорится в информации.

Против задержанных были заведены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

У наркопотребителей было изъято свыше 8 граммов запрещенных средств и веществ.

В ходе спецоперации также были задержаны 107 наркозависимых лиц. Против 11 из них были составлены административные протоколы по статье 6.8 КоАП РФ («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), против 96 по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).