Богданович, Свердловская область, 20 марта 2020, 15:39 — REGNUM В Богдановиче сотрудникам муниципального предприятия «Водоканал» после вмешательства надзорных органов погасили задолженность по заработной плате. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Нарушения трудового законодательства установлены в ходе надзорных мероприятий. На предприятии образовалась задолженность по заработной плате за январь перед 123 сотрудниками на сумму более двух с половиной миллионов рублей.
После того как прокуратура внесла соответствующее представление, задолженность была погашена, а ответственное лицо получило дисциплинарное взыскание.