Богданович, Свердловская область, , 15:39 — REGNUM В Богдановиче сотрудникам муниципального предприятия «Водоканал» после вмешательства надзорных органов погасили задолженность по заработной плате. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«После вмешательства прокуратуры предприятием в полном объеме погашена задолженность по заработной плате. Кроме того, работникам выплачена в порядке ст. 236 ТК РФ компенсация за задержку выплаты заработной платы в сумме свыше 16,5 тыс. рублей совокупно», — уточнили в прокуратуре.

Нарушения трудового законодательства установлены в ходе надзорных мероприятий. На предприятии образовалась задолженность по заработной плате за январь перед 123 сотрудниками на сумму более двух с половиной миллионов рублей.

После того как прокуратура внесла соответствующее представление, задолженность была погашена, а ответственное лицо получило дисциплинарное взыскание.