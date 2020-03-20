Москва, , 15:28 — REGNUM Московская административная дородная инспекция (МАДИ) ограничила приём граждан из-за распространения коронавируса. Об этом 20 марта сообщается на сайте организации.

Мера носит профилактический характер. Так, прийти в инспекцию можно будет только в отдельных, исключительных случаях.

«Личный прием граждан будет проводиться только по вопросам рассмотрения дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьями 9.13, 11.14.1, 12.16, 12.31.1 КоАП РФ и статьями 4.50 и 8.25 КоАП Москвы», — указано в сообщении.

Однако и по этим вопросам пройти внутрь смогут не все. В частности, граждане с температурой тела выше 37 °C не будут допущены на приём. Также граждан просят взаимодействовать с инспекторами дистанционно — при помощи цифровых приёмных МАДИ и электронной почты.

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