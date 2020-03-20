Джакарта, , 15:19 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов индонезийского острова Ломбок, сообщает Antara.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 20 марта 2020 года в 1:57 по местному времени в 22 км к северо-западу от моря Ломбока и на глубине 23 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали сейсмологи в районе индонезийского острова Бали.

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