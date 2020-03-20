Самара, , 15:01 — REGNUM Приём граждан в Самарской губернской думе временно приостановили в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба данного ведомства.

По словам чиновников, все обращения и запросы, которые касаются деятельности Самарской губернской думы и депутатов думы, можно отправить по почте, электронной почте, а также через интернет-приемную ведомства.

Кроме этого, свое обращение можно оставить в ящике для корреспонденции, который расположен на центральном входе в Самарскую губернскую думу.

Все информацию по обращениям можно получить по телефонам приемной граждан.