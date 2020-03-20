Бишкек, 20 марта 2020, 14:56 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов столицы Киргизии задержали троих местных жителей — двоих мужчин и 13-летнего подростка, подозревавшихся в хранении оружия и наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

В их домах провели обыск, в результате которого был обнаружен и изъят целый арсенал:

  • три гранатомета РПГ-18 «Муха»,
  • две наступательные гранаты РГД-5,
  • оборонительная граната Ф-1,
  • карабин «Сайга» калибра 7,62 мм,
  • помповое ружье,
  • свыше 1200 патронов различных калибров,
  • 73 ножа,
  • 22 меча.

Также у задержанных конфискованы две маски с прорезями для глаз, 360 г гашиша и 1 кг 910 г марихуаны.

Сейчас органы внутренних дел Киргизии пытаются выяснить происхождение оружия и боеприпасов, а также возможные факты их использования при совершении других преступлений.