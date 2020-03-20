Бишкек, 20 марта 2020, 14:56 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов столицы Киргизии задержали троих местных жителей — двоих мужчин и 13-летнего подростка, подозревавшихся в хранении оружия и наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
В их домах провели обыск, в результате которого был обнаружен и изъят целый арсенал:
- три гранатомета РПГ-18 «Муха»,
- две наступательные гранаты РГД-5,
- оборонительная граната Ф-1,
- карабин «Сайга» калибра 7,62 мм,
- помповое ружье,
- свыше 1200 патронов различных калибров,
- 73 ножа,
- 22 меча.
Также у задержанных конфискованы две маски с прорезями для глаз, 360 г гашиша и 1 кг 910 г марихуаны.
Сейчас органы внутренних дел Киргизии пытаются выяснить происхождение оружия и боеприпасов, а также возможные факты их использования при совершении других преступлений.