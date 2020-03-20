Бишкек, , 14:56 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов столицы Киргизии задержали троих местных жителей — двоих мужчин и 13-летнего подростка, подозревавшихся в хранении оружия и наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

В их домах провели обыск, в результате которого был обнаружен и изъят целый арсенал:

три гранатомета РПГ-18 «Муха»,

две наступательные гранаты РГД-5,

оборонительная граната Ф-1,

карабин «Сайга» калибра 7,62 мм,

помповое ружье,

свыше 1200 патронов различных калибров,

73 ножа,

22 меча.

Также у задержанных конфискованы две маски с прорезями для глаз, 360 г гашиша и 1 кг 910 г марихуаны.

Сейчас органы внутренних дел Киргизии пытаются выяснить происхождение оружия и боеприпасов, а также возможные факты их использования при совершении других преступлений.