Первоуральск, Свердловская область, , 14:54 — REGNUM Жителя Первоуральска (Свердловская область) Вячеслава П., предположительно убившего сожительницу у здания суда, арестовали на два месяца. Приговор вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга.

П. зарезал женщину прямо около здания Первоуральского городского суда, полагают следователи, и ранил пристава и посетителя суда.

Теперь предполагаемый убийца пробудет под стражей до 17 мая 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство произошло 18 марта 2020 года. Вероятный убийца был найден в тот же день по горячим следам.

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