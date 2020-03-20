Ижевск, , 14:28 — REGNUM В полицию Удмуртии обратились 18 жителей республики, которые сообщили о хищении средств с их банковских счетов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

Так, в одно из отделений регионального управления МВД обратилась 36-летняя женщина которая собиралась продать через интернет садовый домик. Ей позвонил мужчин и заявил, что готов этот дом купить с предварительным внесением задатка. По его указанию женщина подошла к банкомату и совершила ряд операций, после чего с её счёта было списано 148 тыс. рублей.

Четыре сообщения были связаны с получением якобы бонусов от банка, ещё четыре — с хищением средств с утерянных карт, четверо потеряли деньги при продаже или покупке через интернет

Как сообщало ИА REGNUM, в течение суток 16 марта в полицию обратились 10 жителей республики, которые в совокупности лишились 1,5 млн рублей. Самая крупная кража произошла после звонка якобы сотрудника службы безопасности банка, который сообщил жительнице Ижевска о возможной несанкционированной операции по карте. Женщина сообщила звонившему данные карты, пин-коды и пароли из смс-сообщений, после чего с её счёта было списано 850 тыс. рублей.