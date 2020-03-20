Самара, , 13:53 — REGNUM Тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции появились в Самаре. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Самарской области.

По словам руководителя областного управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, дефицита в тестах не будет.

Отмечается, что в самое ближайшее время тест-системы будут распределены по лечебным учреждениям региона, которые могут проводить ПЦР-диагностику, необходимую для тестирования.

Сообщается, что тест на коронавирус проводят по назначению врача, в том случае, если к этому есть основания.

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