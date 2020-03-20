Ташкент, , 13:42 — REGNUM В Узбекистане еще остаются около одной тысячи граждан РФ, желающих покинуть республику, но испытывающих при этом трудности из-за прекращения международного сообщения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе посольства России в Ташкенте.

«Всего было около двух тысяч таких желающих, половина уже покинула республику чартерными рейсами, организованными компанией «Аэрофлот», сказал собеседник агентства.

По его словам, в частности, сегодня Узбекистан покинули 323 гражданина России, будут летать дополнительные чартерные рейсы.

Как сообщалось ранее, Узбекистан с 20 марта на 40 дней закрыл все виды пассажирского международного транспортного сообщения.

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