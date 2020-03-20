Пенза, , 13:42 — REGNUM В пензенском селе Засечное сотрудники Росгвардии проникли в квартиру одиноко проживающего 73-летнего мужчины, которого, по словам соседей, уже два дня никто не видел.

По данным пресс-службы Росгвардии региона, о случившемся сообщила соседка пенсионера, которая слышала просьбы о помощи. Оказавшиеся на месте росгвардейцы, не смогли открыть дверь, она была заперта. С помощью соседей пришлось проникнуть в квартиру через окно. В одной из комнат на полу лежал пожилой мужчина. С его слов, два дня назад ночью он встал с кровати, почувствовал себя плохо и упал, подняться не смог. Правоохранители вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся дочери пенсионера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Невскому району Санкт-Петербурга спас двухлетнего мальчика, оказавшегося на открытом балконе в легкой одежде по недосмотру матери.

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