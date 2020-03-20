Краснодар, , 13:30 — REGNUM Приговоры шести участникам преступного сообщества, признанным виновными в незаконной банковской деятельности, участии в преступном сообществе и в неправомерном обороте платежей, вынес суд в Краснодарском крае, сообщили 20 марта в пресс-службе СКР.

Как установлено судом и следствием, преступное сообщество создал Иван Харламов — он в настоящее время находится в федеральном розыске, дело в отношении него расследуется отдельно. Он вовлёк в преступный бизнес своих знакомых. В соответствии с планом, участники группы создали или приобрели более 50 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. По оценке следствия, с апреля 2015 года по май 2017 года преступники получили доход в сумме более 35 млн рублей, государству их действиями был причинён ущерб на 67 млн рублей — именно на такую сумму организации-«клиенты» уменьшали подлежащую уплате в бюджет сумму НДС.

«В рамках расследования уголовного дела было проведено свыше 200 следственных действий, кроме того, в жилищах участников преступного сообщества и их родственников проведено не менее 25 обысков. Объем материалов, собранных в отношении указанных лиц, превысил 75 томов», — уточнили в СК.

Суд признал фигурантов дела виновными и назначил троим подсудимым наказание в виде пяти лет двух месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Двоим подсудимым назначено наказание в виде пяти лет одного месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режим с ограничением свободы сроком на шесть месяцев. Одной подсудимой назначено наказание в виде пяти лет одного месяца лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста.