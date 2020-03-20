Белград, , 13:30 — REGNUM В Сербии заканчивается вторая неделя эпидемии коронавируса и начиняется третья — ключевая для распространения инфекции. Об этом заявил главный эпидемиолог страны Предраг Кон 19 марта.

По данным, которые привел специалист, в конце второй недели в Сербии зарегистрировано 103 заболевших и ни одного умершего.

«Это не так уж и плохо, было бы идеально, если бы ситуация развивалась в таком ключе. Мы знаем, что на 12-й день начался скачок — сначала было 15 заболевших, потом 17, а на третий день — 14. Мы ожидали, что цифра будет постоянно расти, но этого не произошло», — рассказал Кон в эфире телеканал РТС.

Тем не менее, врач подчеркнул, что расслабляться нельзя, и что главная цель медиков и властей — постараться максимально «растянуть» эпидемию, чтобы уменьшить количество одновременно инфицированных.

«Мы должны выдержать. Мы всего лишь «растягиваем» эпидемию, это просто. Но мы должны знать, что принятые меры дают результаты. Если результат есть, это значит, что надо продолжить их применение. Мы, несомненно, еще шесть недель будем жить в таком же режиме», — отметил сербский эпидемиолог.

Напомним, что в Сербии в целях борьбы с распространением вируса COVID-19 было введено чрезвычайное положение. С 20:00 до 5:00 действует комендантский час. Аэропорт страны закрыт для всех международных пассажирских рейсов, самолеты государственной авиакомпании находятся в распоряжении государства и используются для перевозки медицинского оборудования из тех стран, которые готовы продать его или отправить в Сербию в качестве гуманитарной помощи.

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