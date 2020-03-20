Минск, , 13:08 — REGNUM У двух пассажиров, прибывших авиарейсом Минск — Нур-Султан, обнаружили коронавирус. В карантин отправлено 67 пассажиров.

Инфицированными оказались двое мужчин, сообщает «Казинформ». Как они смогли пройти досмотр в минском аэропорту, не уточняется.

По данным казахстанского минздрава, в республике инфицировано около полусотни человек. Власти постсоветской республики объявили о введении чрезвычайного положения с жёсткими мерами экономии. С таким заявлением 20 марта выступил Нурсултан Назарбаев.

По данным белорусского минздрава, в стране инфицированных коронавирусом насчитывается 69 человек. Александр Лукашенко 19 марта заявил, что в Белоруссии наблюдается две тысячи человек, и не согласился с констатациями очевидцев, сообщавших в социальных сетях об отсутствии контроля за прибывающими в Белоруссию пассажирами авиарейсов.

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