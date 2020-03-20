Морозовск, Ростовская область, , 12:56 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор женщине, бросившей своего новорождённого ребёнка в кустах. Морозовский районный суд приговорил подозреваемую к условному сроку в виде двух лет и четырёх месяцев.

Преступление произошло в Морозовске. 24-летняя местная жительница родила ребёнка на улице и спрятала его в кустах. Женщину нашли. В ходе расследования уголовного дела по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка» выяснилось, что у подозреваемой уже есть двое детей. Свой поступок горе-мать объяснила невозможностью обеспечить ребёнка всем необходимым.

ИА REGNUM ранее сообщало, что останки младенца были обнаружены в Морозовске по переулку Гладкова в июле 2019 года. О страшной находке полицию оповестили местные жители.

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