Санчхон, , 12:53 — REGNUM 20 марта в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,7 балла произошло в 16:02:45 в 13 км к востоку-юго-востоку от уезда Санчхон провинции Кёнсан-Намдо. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Последний раз землетрясение от двух баллов в уезде Санчхон наблюдали шестнадцать лет и два месяца назад 23 января 2004 года.

Известно, что это десятое землетрясение в этом году, магнитуда которого составляет два или более баллов.