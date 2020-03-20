Джакарта, , 11:25 — REGNUM Количество смертельных случаев от коронавируса в Индонезии выросло с 25 до 31 человека, сообщает информационный портал Detik.

Согласно данным, опубликованным 20 марта 2020 года, число погибших от коронавируса в столице Индонезии Джакарте составляет 19 человек. В Бантене трое человек скончались от коронавируса. В провинции Западная Ява было также объявлено о трех смертельных случаях от COVID-19.

Издание отмечает, что общее число случаев заражения коронавирусом в Индонезии составляет 309 человек, 210 из которых проживают в столице и её окрестностях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве иностранных дел Индонезии рассказали о 48 гражданах страны, заразившихся коронавирусом за границей.

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