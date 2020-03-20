Краснодар, , 10:47 — REGNUM Более 2,5 тонн контрабандных табачных изделий изъяли сотрудники Новороссийской таможни, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления 20 марта.

Как уточнили в ведомстве, в конце февраля в зону таможенного контроля ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» для оформления на экспорт был доставлен контейнер, по документам значилось, что российская фирма отправляла в Румынию1008 картонных ведер с товаром «абразивная смесь».

«В результате проведенного таможенного контроля установлено, что в 756 ведрах под небольшим слоем абразивной смеси спрятаны сигареты производства Республики Беларусь», — рассказал заместитель начальника Новороссийской таможни Дмитрий Беланов.

Всего в контейнере таможенники обнаружили 10 тыс. 577 блоков сигарет весом 2 тыс. 588,5 кг. Эксперты оценили стоимость контрабандного товара в более чем 7,1 млн рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 Уголовного кодекса РФ («Контрабанда табачных изделий в крупном размере»).