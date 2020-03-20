Бишкек, , 10:47 — REGNUM Ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Киргизии призвал депутат Жогорку Кенеша (парламента) республики Алиярбек Абжалиев, сообщает 20 марта издание 24.kg.

Он напомнил, что руководство многих стран уже пожалело, что вовремя не ввело чрезвычайные меры. «Учитывая быстрое распространение коронавируса и чтобы не допустить неоправданные ошибки некоторых стран, нам тоже не стоит ждать», — считает депутат.

Председатель правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что решение о введении режима ЧС будет приниматься по ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 20 марта, в Киргизии выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Режим ЧС введен в двух районах республики.

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