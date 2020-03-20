Тбилиси, , 10:45 — REGNUM В Грузии 20 марта загорелся вагон грузового поезда. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, состав следовал из Поти в Тбилиси. Возгорание произошло возле города Зестафони в Западной Грузии. В огне погиб мужчина средних лет.

Сообщается, что загоревшийся вагон полностью выжжен. На месте работали три пожарных расчета. Огонь удалось быстро локализовать и потушить.

Журналисты телеканала отмечают, что инцидент не повлиял на работу железной дороги. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, ведется расследование.