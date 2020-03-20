Соледар, ДНР, 20 марта 2020, 10:44 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 12 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 165 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 20 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 12 мин калибра 120 мм, 20 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, снайперское и крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрелов посёлка Гольмовский повреждение получили три дома. Обошлось без жертв.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела окраины Донецка ранения получила мирная жительница посёлка шахты «Трудовская».
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