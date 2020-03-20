Соледар, ДНР, , 10:44 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 12 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 165 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 20 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 12 мин калибра 120 мм, 20 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, снайперское и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Гольмовский, Донецк («Вольво-центр»), Старомихайловка, Александровка, Петровское, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов посёлка Гольмовский повреждение получили три дома. Обошлось без жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела окраины Донецка ранения получила мирная жительница посёлка шахты «Трудовская».

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