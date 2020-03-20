Цхинвал, , 09:45 — REGNUM Транскавказская магистраль (Транскам), соединяющая Южную Осетию с Россией, открыта для движения автотранспорта с вечера 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики на странице ведомства в соцсети Facebook.

По данным спасателей, движение открыто для любых видов автотранспорта по обоим направлениям без ограничений.

«Будьте внимательны и осторожны!», — предупреждает водителей пресс-служба МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, Транскам закрыли 17 марта из-за того, что дорогу засыпало снежными лавинами. 18 марта трассу расчистили, но ее снова засыпало.

Читайте ранее в этом сюжете: Транскавказскую магистраль в Южной Осетии закрыли для движения транспорта