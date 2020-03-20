Донецк, , 09:38 — REGNUM В результате обстрела населённого пункта Александровка в пригороде Донецка пострадала жительница посёлка шахты «Трудовская», сообщили 20 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Обстрел вели боевики ВСУ из гранатомёта СПГ с позиций в районе населённого пункта Марьинка. Потерпевшая получила ранение ноги и контузию. Она была доставлена в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские формирования обстреляли территорию ДНР, применив, в частности, артиллерию калибра 122 мм. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, в том числе и в посёлке шахты «Трудовская».

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