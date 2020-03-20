Тбилиси, , 09:11 — REGNUM Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии пресекла отправку ложных сообщений о масштабах распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба силового ведомства на официальном сайте.

По данным пресс-службы, злоумышленники начали действовать после 16 марта, когда грузинские власти разослали жителям страны сообщения с призовом следовать рекомендациям ВОЗ.

«Вслед за этим группа физических лиц направила некоторым гражданам поддельные сообщения от имени «Правительства» и «Здравоохранения» о масштабах распространения и негативных последствиях вируса, а также о якобы излишних мерах, принимаемых правительством», — говорится в публикации от СГБ.

Сотрудники службы безопасности установили, что сообщения рассылали через сервисы компаний «SMS OFFICE» и «MS Group». В них провели обыски, изъяли аппаратуру, мобильные телефоны и носители информации. Проводятся следственные действия.

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