Иерусалим, , 09:01 — REGNUM Более 670 случаев заражения коронавирусом нового типа подтверждены в Израиле. Такие данные приводит израильский минздрав, сообщает The Times of Israel.

Заражение подтвердилось в 677 случаях, летальных исходов нет. Уточняется, что состояние шести заболевших — тяжёлое, 13 человек находятся в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в котором объявил об ужесточении карантинных мер. За выход из дома людям грозит штраф.

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