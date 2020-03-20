Донецк, , 08:51 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования три раза нарушили режим прекращения огня в ЛНР, сообщили 20 марта в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, в район населённого пункта Фрунзе со стороны подконтрольного ВСУ Крымского прилетели шесть мин калибра 120 мм. В направление Голубовского украинские силовики выпустили восемь мин калибра 82 мм с позиций в районе населённого пункта Новотошковское. Посёлок Берёзовское был обстрелян из оружия БМП.

Повреждено остекление жилого дома в населённом пункте Голубовское. Обошлось без жертв.

Напомним, 18 марта 2020 года в результате миномётного обстрела посёлка Донецкий ВСУ повредили четыре дома.

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