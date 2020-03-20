Сусс, , 08:50 — REGNUM В Тунисе подтвердили первую гибель пациента от Covid-19. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, 72-летняя пациентка скончалась вечером в четверг, 19 марта, в больнице, куда она была помещена из своего дома в восточном курортном городе Сусс после проявления симптомов респираторного заболевания.

В заявлении министерства здравоохранения Туниса говорится, что она вернулась в страну из Турции четыре дня назад и страдает от других неуточненных хронических заболеваний.

В нем также говорилось, что пожилая женщина находилась в самоизоляции в своем доме, однако ее тяжелое состояние здоровья требовало ее перевода в больницу, где у нее было подтверждено заражение коронавирусом.

Она умерла в тот же день, когда первый зарегистрированный в Тунисе пациент с Covid-19 полностью выздоровел и был выписан из больницы.

Напомним, что первый случай коронавируса в Тунисе был выявлен 18 дней назад, а в настоящее время в стране 39 подтвержденных случаев заболевания.

На прошлой неделе тунисские чиновники наложили обязательный двухнедельный карантин для всех, кто недавно прибыл в страну.

Более 3000 человек находятся в самоизоляции в разных частях Туниса, большинство из которых — путешественники, недавно прибывшие в страну, а также те, кто контактировал с заболевшими.

В рамках мер по борьбе с распространением вируса Тунис закрыл свое воздушное пространство и сухопутные границы, а также в стране ввели ежедневный ночной комендантский час.