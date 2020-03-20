Лхаса, Китай, , 08:21 — REGNUM Жертв или повреждений после землетрясения магнитудой 5,9 в городе Сигацзэ Тибетского автономного района на юго-западе Китая не зарегистрировано, сообщает 20 марта агентство Синьхуа.

Заметные толчки ощущались в уезде Тингри города Сигацзэ, однако ни разрушений, ни нарушения движения транспорта или коммуникаций города выявлено не было. В то же самое время, в эпицентр толчков были направлены три пожарные машины и еще более 100 пожарных на десятках машин находятся в режиме готовности.

Напомним, что эпицентр толчков залегал на глубине 10 км по координатам 28,63 градуса северной широты и 87,42 градуса восточной долготы. Тингри на юге граничит с Непалом. Большая часть его территорий — национальный заповедник горы Джомолунгма (Эверест).