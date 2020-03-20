Улан-Батор, , 07:49 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано на юго-западе Монголии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков располагался в 360 километров севернее городского округа Хами (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая). Глубина, на которой залегал очаг сейсмособытия, не приводится. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр сейсмособытия располагался на глубине 10 километров. По последним данным, пострадавших не было.

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