Улан-Батор, 20 марта 2020, 07:49 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано на юго-западе Монголии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Эпицентр подземных толчков располагался в 360 километров севернее городского округа Хами (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая). Глубина, на которой залегал очаг сейсмособытия, не приводится. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр сейсмособытия располагался на глубине 10 километров. По последним данным, пострадавших не было.
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